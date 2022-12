Viviane Araújo e o marido Guilherme Militão celebram o terceiro “mêsversário” do filho Joaquim

A influenciadora Viviane Araújo comemorou os três meses do filho Joaquim com uma festa temática da seleção brasileira

Nesta terça-feira, 6, Viviane Araújo (47) e o marido Guilherme Militão celebraram os três meses do filho Joaquim. Em seu Instagram, Viviane compartilhou detalhes da festinha feita para o primogênito.

A celebração do “mêsversário” de Joaquim contou apenas com os pais e o filho e aconteceu na casa da família. A temática da festinha era seleção brasileira e os doces estavam com as cores da bandeira do Brasil.

A mamãe coruja Viviane compartilhou diversas imagens do aniversariante sentado na mesa ao lado do bolo que levava seu nome. “3 meses do nosso bem mais precioso! Obrigada Deus pela vida do nosso filho”, agradeceu a atriz na legenda da publicação.

Os seguidores da influenciadora adoraram as fotos e rasgaram elogios para o pequeno Joaquim e sua família nos comentários! “Parabéns, príncipe”, comentou uma fã. E outro seguidor escreve: “Coisas lindas”.

Samba!

No último sábado, 3, Viviane esbanjou beleza e samba no pé ao surgir em um desfile da escola de samba Salgueiro no Rio de Janeiro.

Para o evento, a artista surgiu com uma fantasia com transparência e muito brilho, que deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela e também a sua barriguinha sarada.