Filho caçula de Claudia Raia dá sorriso em nova foto e a mãe diz: 'É feliz!'

Jarbas Homem de Mello flagra o filho, Luca, dando um sorriso em nova foto e Claudia Raia se derrete em comentário

A atriz Claudia Raia (56) e o ator Jarbas Homem de Mello (53) estão curtindo cada momento da rotina com o filho recém-nascido, Luca, e compartilham os detalhes com os seguidores nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 20, os dois exibiram fotos de quando o bebê deu um sorriso pela manhã.

Nos stories do Instagram, os pais corujas compartilharam fotos do bebê de olhos fechados e dando um sorrisinho fofo. “Bom dia com o sorriso de quem é feliz!”, disse a atriz. E o ator completou: “Boa semana pra todo mundo!”.

O bebê Luca tem apenas 9 dias de vida e já conquistou os fãs dos pais. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro em uma maternidade de São Paulo por meio do parto cesariana. O bebê foi gerado de forma natural após a atriz ter feito uma tentativa de fertilização in vitro, que não deu certo, mas a ajudou a voltar a ovular. Com isso, ela conseguiu engravidar naturalmente aos 55 anos de vida.

"Ficar grávida aos 55 anos foi totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou… TInha vezes, durante a gravidez, que eu me sentia uma mãe de primeira viagem (risos). A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo. O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia", disse ela recentemente.

Luca é o terceiro filho da atriz, que também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20) – frutos do relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia mostra a decoração de sua casa

Há poucos dias, a atriz Claudia Raiaimpressionou os seus seguidores ao abrir as portas de sua casa luxuosa. Em um vídeo, ela mostrou os detalhes da decoração do seu lar, que conta com conceito aberto entre a sala de jantar e de estar. A decoração tem tons sóbrios e conta com itens luxuosos.

Ela tem uma mesa de jantar enorme, com direito a 14 lugares, e também a sala de estar com três sofás. Além disso, a propriedade ainda tem uma sala de cinema com vários sofás confortáveis. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a decoração da casa da atriz. "Essa casa tem A CARA da Claudia", disse um seguidor. "Super linda sua casa. Amei", declarou outro.