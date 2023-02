Claudia Raia exibe a primeira selfie com o filho recém-nascido, Luca

Uma semana após dar à luz, Claudia Raia surge com o filho caçula, Luca, no colo e diz: 'Nosso carnaval'

A atriz Claudia Raia (56) está longe da folia do carnaval neste ano por um ótimo motivo! Ela está em casa cuidando do seu filho recém-nascido, Luca (1 semana), fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello (53). Neste sábado, 18, a mamãe coruja mostrou a primeira selfie com o bebê após o nascimento dele há uma semana.

Na foto, Luca apareceu dormindo tranquilo no colo da mamãe, que usava um look verde e estava sem maquiagem. A foto foi feita no quarto do bebê. “E assim seguimos no armo! Luca e eu grudadinhos no nosso carnaval!”, disse ela na imagem. Há poucos dias, ela falou sobre a emoção de ser mãe novamente. "Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida, o amor por um filho é algo realmente divino e único! Obrigada por todas as mensagens de carinho, estamos muito felizes", relatou.

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro em uma maternidade de São Paulo por meio do parto cesariana. Os dois deixaram a maternidade na quarta-feira, 15, junto com o papai coruja. Na porta do local, eles posaram para as fotos e ela mostrou o rostinho do bebê.

Luca é o terceiro filho da atriz, que também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20) – frutos do relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia mostra a decoração de sua casa

Há poucos dias, a atriz Claudia Raiaimpressionou os seus seguidores ao abrir as portas de sua casa luxuosa. Em um vídeo, ela mostrou os detalhes da decoração do seu lar, que conta com conceito aberto entre a sala de jantar e de estar. A decoração tem tons sóbrios e conta com itens luxuosos.

Ela tem uma mesa de jantar enorme, com direito a 14 lugares, e também a sala de estar com três sofás. Além disso, a propriedade ainda tem uma sala de cinema com vários sofás confortáveis. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a decoração da casa da atriz. "Essa casa tem A CARA da Claudia", disse um seguidor. "Super linda sua casa. Amei", declarou outro.