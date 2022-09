Filha de Tays Reis e Biel explode o fofurômetro ao surgir vestida de girafa: ''Lindeza''

Tays Reis publicou um vídeo encantador da filha, Pietra, vestida de girafa e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 12h05

Tays Reis (27) resolveu derreter o coração dos seguidores com um novo registro da filha, Pietra, fruto do seu relacionamento com Biel (26). A mamãe coruja flagrou uma cena fofíssima da herdeira e encantou.

Nas imagens, a bebê aparece dormindo enquanto veste um body felpudo de girafa. "Haaaaaaa quem que guenta véi? Se vc acha que essa girafa merece emoticons fofinhos", escreveu a cantora na legenda.

A fofura da menina chamou a atenção dos fãs da família. "Quem consegue tirar o sorriso do rosto?", "Eu não tenho estruturas", "Eu perco tudo com ela de girafa", "Que coisa mais linda", dispararam eles nos comentários.

Vale lembrar que Pietra completou dois meses no dia 19 de setembro e ganhou uma festa temática dos pais. O casal vestiu a herdeira com macacão vermelho e compôs o look com uma tiara da mesma cor, com detalhes de cereja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

