Com top vermelho decotado, Tays Reis dá show de beleza: ''Morango do nordeste''

28/09/2022

Tays Reis (27) deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto. Ostentando beleza, a cantora posou produzida e arrancou elogios dos seguidores.

Para o registro, a artista apostou em um top vermelho decotado e de alcinha. Ela completou o visual com o cabelo solto e a maquiagem simples.

"Mate a charada!", brincou ela na legenda ao colocar um emoji de morango e cacto, fazendo referência ao morando do nordeste.

A beleza da mãe de Pietra, de 2 meses, chamou a atenção dos seguidores. "Deusa", "Perfeita demais", "Maravilhosa mami", "Roubou a beleza toda! Que linda", dispararam eles nos comentários.

TAYS REIS RELEMBRA ENCONTRO COM BIEL ANTES DE A FAZENDA

Recentemente, Tays surpreendeu os fãs ao compartilhar cliques antigos ao lado de Biel antes deles imaginarem que viveriam um romance. Na lembrança de 2016, os artistas aparecem no palco no carnaval de Salvador. Na época, o cantor fez uma participação na apresentação da cantora. "Alguém aí acredita em Destino??? Eu e @biel em 2016, no camarote do carnal de Salvador!", escreveu ela na legenda da publicação.

