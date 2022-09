Com festa temática, Biel e Tays Reis celebram segundo mês da filha: "Nosso amorzinho"

Biel e Tays Reis encantaram os seguidores ao mostrarem as fotos do mesversário da filha, Pietra

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 18h41

Dia de festa! Pietra, filha de Biel (26) e Tays Reis(27) completou mais um mês de vida nesta segunda-feira, 19, e ganhou uma festa temática dos papais corujas.

Para comemorar os dois meses, o casal vestiu a herdeira com macacão vermelho e compôs o look com uma tiara da mesma cor, com detalhes de cereja. A cantora também surgiu usando uma blusa e óculos vermelhos, além de uma calça jeans com cerejas estampadas. Já o papai, apostou em uma camiseta branca, calça jeans e boné.

Em seu perfil no Instagram, Tays compartilhou algumas fotos da festinha da filha, decorado com muitos balões. "E quem é a cereja do bolo de hoje? 2 meses do nosso amorzinho", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os cliques do mesversário de Pietra. "Que perfeição, gente", disse uma seguidora. "Que lindeza", escreveu outra. "Lindos. Que papai do céu continue abençoando a vida de vocês", comentou uma fã.

Confira as fotos do mesversário da filha de Biel e Tays Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatá ☀️ (@taysreis)

Volta aos treinos

Tays Reis contou aos seguidores que voltou a treinar pouco mais de um mês após o nascimento de sua primeira filha, Pietra. A ex-participante do reality show A Fazenda compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em frente ao espelho da academia, e celebrou. "Voltei aos treinos", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!