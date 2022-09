Tays Reis volta a treinar um mês após o nascimento da filha: "A mãe tá on"

A cantora Tays Reis contou que voltou a treinar pouco mais de um mês após o nascimento de sua primeira filha, Pietra

Publicado em 13/09/2022, às 17h45

Um pouco mais de um mês após o nascimento da filha, Pietra, a cantora Tays Reis (27) contou aos seguidores que voltou a treinar.

Na tarde desta terça-feira, 13, a ex-participante do reality show A Fazenda compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em frente ao espelho da academia, e celebrou. "Voltei aos treinos", escreveu ela na legenda da publicação.

A publicação de Tays recebeu várias mensagens de elogios. "A mãe tá on", disse uma seguidora. "Isso mesmo, foco", escreveu outra. "É isso aí gata, vai que vai", apoiou uma internauta. "Linda. A mamis vai ser fit agora", falou uma fã.

Mais cedo, a cantora dividiu com os seguidores novas fotos com a família. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou registros em casa ao lado do namorado, o cantor Biel (26), e a filha do casal, Pietra. Nas imagens, Tays e o funkeiro aparecem sorridentes com a menina no colo e não esconderam a felicidade com o novo momento da vida.

Confira a publicação de Tays Reis:

