Tays Reis compartilha foto nova com Biel e Pietra, e encanta os fãs

A cantora Tays Reis derreteu o coração dos seguidores com uma nova foto ao lado de Biel e da filha, Pietra

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 17h18

Tays Reis (27) dividiu com os seguidores novas fotos com a família nesta terça-feira, 13. Pelos stories do Instagram, a cantora compartilhou registros com o namorado, Biel (26), e a filha do casal, Pietra, de um mês.

Em casa, os pombinhos posaram juntinhos com a herdeira no colo e não esconderam a felicidade com o novo momento da vida. "Bom dia turma", escreveu a ex-Fazenda na legenda.

Em um segundo registro, a artista aparece sozinha com a pequena no colo.

Recentemente, Tays Reis registrou a filha, Pietra, enrolada em uma fralda, relaxando em uma banheira. Ao mostrar o momento "spa" da pequena, a mamãe coruja se derreteu: "Hoje ela só quer relaxar", disse a cantora na legenda.

TAYS REIS SURGE EM CLIQUES ENCANTADORES COM A FILHA

Tays Reis (27) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras com a filha, Pietra, que completou seu primeiro mês de vida no último dia 20. Nas imagens publicada no feed do Instagram, a cantora aparece tomando sol com a filha no colo. A menina, vale dizer, é fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26). Na legenda, a mamãe coruja se declarou: "Meu mundo é ela. Te amo", se derreteu.

