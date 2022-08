Tays Reis surge em cliques encantadores com a filha, Pietra, e se declara: "Meu mundo"

A cantora Tays Reis explodiu o fofurômetro ao postar uma sequência de fotos com a filha, Pietra

Tays Reis (27) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de fotos encantadoras com a filha, Pietra, que completou seu primeiro mês de vida no último dia.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a cantora aparece tomando sol com a filha no colo. A menina, vale dizer, é fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26). Na legenda, a mamãe coruja se declarou: "Meu mundo é ela. Te amo", se derreteu.

A publicação recebeu várias curtidas e elogios. "Tão lindas", disse uma seguidora. "Lindezas, que Deus abençoe muito", escreveu outra. "Que perfeição", falou uma fã "O meu [mundo] é vocês", comentou Biel, acrescentando um emoji de coração

Confira os cliques de Tays com Pietra:

Tays exibe boa forma ao posar de maiô

Tays Reis deixou os seguidores babando ao ostentar o corpaço em um maiô vermelho. A cantora chamou a atenção ao esbanjar boa forma apenas um mês do nascimento da filha. Ela apostou maiô vermelho cavado e recortado, e chamou a atenção dos fãs. "De verão ao inverno no mesmo dia, véi!", escreveu ela na legenda.

