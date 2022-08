Tays Reis mostra festinha de mesversário da filha, Pietra

Tays Reis e Biel prepararam uma festa temática para celebrar o primeiro mês da primeira filha, Pietra

22/08/2022

O final de semana foi de muita comemoração para Tays Reis (27) e Biel (26)! A filha do casal, Pietra, completou o primeiro mês de vida e, claro, ganhou uma festinha temática para celebrar.

Para o primeiro mêsversário, os papais escolheram vaquinhas para decorar a festa caseira. "E as comemorações não pararam não, tá? Gente, que gracinha a vaca Maru no primeiro mês da peloquinha! Que momento lindo, obrigada a todos que participaram!", escreveu o cantor.

A festa de Pietra contou com a presença de Ana Hickmann para a gravação de toda a comemoração. "Titia @ahickmann também marcou presença com a volta do seu quadro “SOS Mães”, que vai mostrar detalhes de tudo que rolou no diaaaaa!".

A cantora derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar fotos com a herdeira, que usou uma roupinha de vaca, assim como a mãe. "A segunda sempre será de lei, mas na de hoje só temos motivos pra sorrir", escreveu ela na legenda da publicação.

