Esposa de Zé Vaqueiro conta sobre nova fase com o filho internado

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares conta sobre sua rotina em nova fase da vida ao ter um filho internado, já que o bebê nasceu com malformação congênita

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, fez um desabafo nas redes sociais ao abrir o seu coração sobre a nova fase em sua vida. Ela estava indo visitar o filho recém-nascido, Arthur, no hospital e contou sobre como anda a sua nova rotina.

O bebê está internado desde o seu nascimento por causa de uma malformação congênita. "Indo dar bom dia ao meu pequeno no hospital. Todo dia que estou nesse caminho ao hospital pra ver Arthur, fico pensando em quantos momentos eu já vivi em tão pouco tempo, relacionado ao meu emocional. E já tive dias bem piores, na minha gestação, quando estava indo pra médica, fazer exames, e hoje eu já estou em outro momento, outra fase", disse ela.

E ela completou sobre como se sentia com tudo isso. "Eu achava que não ia conseguir, que tudo estava dando errado, ficava me perguntando 'por que?' e hoje eu falo a Deus: 'pra que?'. Tenho tantos motivos pra agradecer e só eu sei o que aconteceu quando ganhei meu filho, os momentos de provações que passei", afirmou.

Vale lembrar que Arthur nasceu no dia 24 de julho com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. No início de setembro, os pais informaram que ele já estava respirando por conta própria.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequenoDaniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento.

++ Zé Vaqueiro mostra foto segurando a mão do filho recém-nascido

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.