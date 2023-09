Milagre! Filho de Zé Vaqueiro respira sem aparelhos: "Só felicidade"

Filho de Zé Vaqueiro respira sem aparelhos e emociona o cantor; ele nasceu com má formação congênita

A modelo Ingra Soares e o cantor Zé Vaqueiro comoveram os fãs ao publicarem um desabafo nesta sexta-feira, 1. É que os dois deram uma notícia emocionante ao atualizar o estado de saúde de Arthur, filho do casal.

"Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria. O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada meu Deus", celebrou a influencer. Ela ainda avisou que espera que a história do filho sirva como "testemunho" de sua fé.

Arthur nasceu com uma má-formação congênita, a síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ela também é chamada de Síndrome de Patau e pode comprometer várias funções motoras e cerebrais. Após o nascimento, o casal pediu espaço aos fãs para se dedicar integralmente à recuperação do bebê

Vale lembrar que além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequeno Daniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento, mas a menina também é considerada filha do cantor pernambucano, que tem 24 anos.

Ingra Soares revelou detalhes

Recentemente, ela publicou outra mensagem na qual atualizou os fãs sobre a condição do pequeno. Na ocasião, a bela se manifestou em uma rede social e explicou o que estava acontecendo. “Estou todo esse tempo sumida, mas eu precisava desse tempo para organizar minha cabeça e ficar bem. Eu ainda estou no resguardo. Precisava descansar para poder ficar bem, poder passar esses 30 dias melhor”, a influenciadora explicou o sumiço das redes sociais.

"Estou recebendo muito carinho e amor. Muita gente tá torcendo pela saúde do nosso filho. Nosso Arthur está estável no hospital. Fomos visitar ele hoje. Todos os dias vamos, mas hoje foi especial, porque é um mês de vida. Ele segue sendo forte e guerreiro”, Ingra revelou detalhes sobre a saúde do bebê, que segue internado.