Quantos filhos o Zé Vaqueiro tem? Conheça a família do cantor

Zé Vaqueiro anunciou o nascimento do seu filho caçula, Arthur, nesta semana. Saiba quantos filhos ele tem!

O cantor Zé Vaqueiro acaba de ver a sua família aumentar. Nesta semana, ele e a esposa, Ingra Soares, celebraram o nascimento do filho caçula, Arthur. O bebê veio ao mundo na segunda-feira, 24, mas precisou ser levado para a UTI por causa de malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Além de Arthur, o artista também é pai de Daniel, de 3 anos, que também é fruto do relacionamento com Ingra. Zé Vaqueiro também tem uma enteada, Nicole, de 13 anos, que é filha de um relacionamento anterior de Ingra. Porém, o cantor tem um carinho enorme pela menina e a trata como se fosse sua filha.

Ingra e Zé Vaqueiro se casaram em uma cerimônia romântica e sofisticada em outubro de 2021. Antes disso, eles já tinham se casado no civil. Em 2022, eles chegaram a passar por uma crise no relacionamento, mas superaram e estão juntos até hoje.

Veja as fotos de Zé Vaqueiro com sua família:

ANIVERSÁRIO

Ingra Soares celebrou mais uma data especial ao lado do marido, Zé Vaqueiro. A empresária usou as redes sociais para comemorar os 24 anos de vida do cantor sertanejo.

No feed de seu Instagram, Ingra compartilhou uma sequência de imagens do casamento e se declarou para o amado. "Você é especial, e não digo isso apenas porque é meu marido, mas porque sei que é realmente especial. Tal como sei reconhecer a sorte que tive por tê-lo encontrado, por ter me apaixonado por você”, iniciou.

“Foram vários acasos perfeitos que nos juntaram, e agora aqui estamos, compartilhando uma vida e hoje celebrando seu aniversário.Parabéns! Você é o meu orgulho, o meu amor. Você me faz muito feliz, e apenas desejo que você seja tão ou mais feliz. Te amo!”, concluiu.