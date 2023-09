Zé Vaqueiro mostra foto segurando a mão do filho recém-nascido

Zé Vaqueiro faz homenagem para o filho Arthur, que nasceu com uma síndrome rara

O cantor Zé Vaqueiro surpreendeu seus seguidores fazer uma homenagem para o filho Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares. O bebê está internado desde o seu nascimento após nascer com uma síndrome rara. Nesta quinta-feira, 14, ele mostrou uma foto segurando a mão do bebê durante uma visita no hospital.

Na legenda, o papai coruja falou sobre a luta do bebê para se recuperar. "Arthur significa "rei urso", "forte", "nobre" ou "corajoso". Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Meu Filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele por mais pequena que seja é motivo de muita alegria. Mais uma vez quero deixar meu agradecimento a todas as orações. A fé move montanhas", disse ele.

Ao ver o post do cantor, a esposa dele deixou um comentário carinhoso. “Nosso guerreiro lindo. Minha luz”, afirmou ela.

Vale lembrar que Arthur nasceu no dia 24 de julho com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. No início de setembro, os pais informaram que ele já estava respirando por conta própria.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais do pequenoDaniel, que tem apenas três aninhos. Além disso, a influenciadora também é mãe de Nicole, de 13 anos, fruto de um antigo relacionamento.

O que é a síndrome da trissomia do cromossomo 13?

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo. A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.