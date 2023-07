Enzo Celulari surge com o irmão penteadinho e choca: 'Idênticos'

Em nova foto, Enzo Celulari surge com Luca arrumadinho e bebê chama a atenção com sua aparência

Os filhos de Claudia Raia, Enzo Celulari e Luca, encantaram ao surgirem juntinhos em um novo clique. Nesta sexta-feira, 14, o primogênito da atriz com Edson Celulari compartilhou uma foto com o caçulinha, do casamento da artista com Jarbas Homem de Mello, e explodiu o fofurômetro.

No registro, o bebê, de cinco meses, apareceu fofíssimo, todo arrumadinho. Cheio de estilo, Luca apareceu vestindo uma combinação mais clássica. De cabelo penteado e sweater, o pequeno esbanjou todo seu charme.

"Primeira vez do bililico no Rio", contou Enzo Celulari sobre o irmão estar pela primeira vez no Rio de Janeiro.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram babando e admiraram a dupla. "Idênticos", opinaram sobre eles se parecerem. "Perfeitos", elogiaram os fãs."Lindos", falaram outros sobre os herdeiros de Claudia Raia.

É bom lembrar que Enzo Celulari além de irmão é padrinho de Luca. Pela primeira vez, o jovem empresário foi escolhido para o posto e ficou lisonjeado com a escolha da mãe. Em sua rede social, ele encantou ao exibir os registros do batizado luxuoso do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Claudia Raia se emociona ao celebrar aniversário do primogênito: “Amor da minha vida!”

A atriz Claudia Raia celebrou mais um ano de vida do primogênito, Enzo Celulari. Para marcar a data, a artista publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos com vários momentos marcantes da vida do modelo, e se emocionou ao declarar todo o seu amor pelo filho mais velho.

“Nuno, meu primogênito, amor da minha vida, feliz aniversário! Quero te agradecer por ser essa luz linda na minha encarnação, por me encher de orgulho, me proteger quando preciso, compartilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Te amo, te amo, te amo… pra sempre, infinito, 06x o tamanho do universo! Que seja lindo, com muito amor Mã”, declarou a mãe coruja em publicação no Instagram.

Vale lembrar que o ex-casal, Claudia Raia e Edson Celulari também teve Sophia Raia. Enzo também tem outros dois irmãos: Luca, do atual relacionamento da mãe com Jarbas Homem de Mello e Chiara, do atual relacionamento do pai com Karin Roepke.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA: