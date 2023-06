Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello comemoram mesversário do filho em clima junino

Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello comemoraram os quatro meses do filho, Luca, com uma festa temática

Nesta terça-feira, 27, Claudia Raiausou as redes sociais para dividir com os seguidores os registros da festa de mesversário do filho caçula, Luca, fruto de seu casamento com o ator e apresentador Jarbas Homem de Mello.

O menino, que completou quatro meses de vida no dia 11 de junho, ganhou uma festa intimista em clima de festa junina, que contou com a presença de alguns amigos da família e também de Sophia Raia, filha da atriz com Edson Celulari. Os dois também são pais de Enzo Celulari.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, Luca surge usando um macacão xadrez preto e branco e um chapéu de palha. Já Raia optou por um look todo branco, enquanto Jarbas está usando uma roupa toda preta. Os dois também estão com chapéu de palha.

A decoração da festa de mesversário contou com balões com desenhos que remetem a Festa Junina, como bandeirinhas e fogueira. Também teve um bolo e docinhos personalizados. "Arraiá de 04 meses de vida do Bililico, nosso amor", celebrou a artista.

Os fãs se derreteram com as fotos da comemoração. "Que família que eu amo", disse a atriz Heloisa Périssé. "Que lindo, que Deus abençoe seu bebê", escreveu uma seguidora. "Caipirinha lindo! A cara do papai", comentou outra. "Não guento de caipirinha", confessou uma admiradora.

Confira as fotos do mesversário:

Jarbas encanta ao mostrar banho com o filho

O ator Jarbas Homem de Mello usou as redes sociais para dividir um momento encantador com seus seguidores. O marido de Claudia Raia postou um vídeo em que aparece em seu primeiro banho de chuveiro com o filho, Luca, que está com quatro meses.

No vídeo publicado no Instagram no último sábado, 24, o bebê aparece bem tranquilo no colo do papai, enquanto a água do chuveiro cai sobre o corpo deles. "Primeiro banho de chuveiro com o meu papai! #adorei", se derreteu o artista na legenda da publicação.