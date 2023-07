Claudia Raia pede desculpas após usar palavra capacitista: 'Aprendendo'

Admitindo erro, Claudia Raia pede desculpas depois de usar termo capacitista durante o 'Mais Você'

A atriz Claudia Raia participou do Mais Você nesta terça-feira, 04, com o marido, Jarbas Homem de Mello, para falar como está a vida após o nascimento do único filho do casamento deles, o pequeno Luca, de quase cinco meses. Durante a conversa descontraída com Ana Maria Braga, a famosa usou uma palavra capacitista sem perceber e foi criticada na web.

Ao comentar como estão babando com as descobertas do caçula, a artista acabou utilizando a palavra "retardado", considerada um termo capacitista - que é quando há a discriminação de pessoas com deficiência.

Ciente de seu equívoco, Claudia Raia gravou um vídeo em seus stories se retratando e explicando que está aprendendo diariamente. Afinal, muita gente ainda usa a palavra sem saber que é um termo indevido.

"Oi, gente, tudo bem? To aqui pra pedir desculpas por uma palavra indevida que eu usei hoje no 'Mais Você'. E a gente tá aprendendo todo dia, né? A falar, a usar as palavras devidamente, então tá aqui meu pedido de desculpas, porque a gente aprende todo dia e é bom a gente tá sempre alerta e sempre com vocês mostrando pra gente o que que é certo e o que que é errado", declarou a famosa.

Durante a participação no Mais Você, Claudia Raia ainda revelou problemas que enfrentou durante a gravidez e que até fizeram o parto do bebê ser antes dos nove meses. Para o programa, ela apostou em um look nada discreto e chamou a atenção com a escolha arrebatadora.

