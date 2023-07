Claudia Raia causa com look indiscreto no 'Mais Você': 'Barbie saiu da caixa'

No 'Mais Você', Claudia Raia causa ao surgir com vestido chamativo; atriz dividiu opiniões com estilo

A atriz Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, participaram do Mais Você nesta terça-feira, 04. Para conversar com Ana Maria Braga, a famosa, que se tornou mãe aos 56 anos, caprichou no look e roubou a cena.

Na rede social, a artista compartilhou os cliques feitos com a apresentadora e seu esposo durante a participação especial que fez para contar como está a vida após o nascimento de seu caçula, Luca, de quase cinco meses.

Claudia Raia então chamou a atenção ao aparecer usando um vestido rosa cintilante. Além da cor, o modelo elegante, longo, com pregas e mangas deixou a produção ainda mais indiscreta, o que até dividiu opiniões na web.

"Café da manhã delicioso com a minha musa e amiga que eu amo @anamariabragaoficial, obrigada por sempre nos receber com tanto carinho no @maisvocefcoficial", contou Claudia Raia sobre o encontro.

Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios, outros não aprovaram o look. "A Barbie saiu da caixa e eu não tava sabendo", brincaram. "O Jarbas tão simples e Claudia com uma roupa de festa", opinaram. "Lindos demais", admiraram o casal.

Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, Claudia Raia contou que Luca já está dormindo a noite toda e que continua mamando no peito. A famosa ainda surpreendeu ao revelar que teve síndrome do pânico por não conseguir dormir na gestação, entre outros problemas que fizeram o bebê nascer com oito meses.

Leia também:No 'Mais Você', Claudia Raia é criticada por uso de expressão capacitista

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Sem maquiagem, Claudia Raia exibe rosto real em foto com Luca: 'Dengo'

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar mais um momento de sua vida íntima na rede social. A famosa compartilhou uma foto curtindo com o filho caçula, Luca, de seu casamento com Jarbas Homem de Mello, e chamou a atenção ao surgir ao natural.

Segurando o pequeno, de quatro meses, a artista apareceu fazendo carinho nele ao abraçá-lo bem de perto e impressionou ao aparecer de cara lavada. Sem maquiagem, a famosa deu um show de beleza ao surgir sem nenhuma produção.

"Nosso dengo!", falou Claudia Raia ao aparecer dando muito carinho para o herdeiro mais novo, que mais uma vez roubou a cena com seu charme e fofura. Luca protagonizou o clique vestindo um macacão de tom verde.

Veja a foto de Claudia Raia sem maquiagem com Luca: