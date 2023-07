No 'Mais Você', Claudia Raia é criticada por uso de expressão capacitista

Mãe de Luca, atriz Claudia Raia recebe críticas nas redes sociais após usar termo capacitista durante entrevista para Ana Maria Braga

A atriz Claudia Raia participou do programa Mais Você com Ana Maria Braga nesta terça-feira, 04, e recebeu críticas nas redes sociais ao usar uma palavra ofensiva durante a entrevista.

Na atração matinal da TV Globo, ao comentar sobre a nova rotina com o filho, Luca, de cinco meses, do relacionamento com o dançarino Jarbas Homem de Mello, a famosa usou uma expressão capacitista, a palavra "retardados" para se referir ao marido e ela.

"Reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. [...] A gente parece um bando de retardado", disparou ela. Jarbas acrescentou: "Já está tagarelando. Cada dia é uma descoberta, a gente fica vibrando com qualquer coisa".

Claudia não chegou a se corrigir, e foi criticada por internautas. "Me dói tanto quando as pessoas usam sem saber que está errado", "Claudia Raia e sua expressão capacitista", "Sem paciência para essa criatura", dispararam.

Confira trecho de entrevista de Claudia Raia:

Morrendo de amores e fofura com o Luca, filho de @ClaudiaRaia e Jarbas Homem de Mello #MaisVocêpic.twitter.com/NGU7RfGCcE — TV Globo (@tvglobo) July 4, 2023

Corajosa, Claudia Raia defende a criação dos filhos

Mãe coruja, a atriz Claudia Raia publicou um desabafo nas redes sociais em que defendeu a importância de se mudar padrões na criação de filhos homens. Ela publicou uma reflexão em seu perfil e pediu a opinião dos fãs.

Mãe de dois meninos, o primogênito Enzo Celulari e o caçulinha Luca Homem de Mello, ela disse que é importante educá-los desde cedo sobre os próprios sentimentos. Ela lembrou que eles precisam ter espaço para expor o que sentem.

"Desde pequenininho, quando um menino começa a chorar, [perguntam]: 'está chorando por quê?'. [Dizem] 'pare de chorar, homem não chora'. A pessoa já cresce sem saber o que ela está sentindo, sem saber que ela pode sentir alguma coisa, e muito menos detectar o que ela está sentindo", disse ela.