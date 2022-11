Em Salvador, Nanda Costa curte dia ao lado de Lan Lanh e das filhas gêmeas

A atriz Nanda Costa aproveitou o dia ensolarado ao lado da esposa, Lan Lanh, e das filhas gêmeas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h02

Nesta segunda-feira, 14, Nanda Costa (36) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns cliques em família. A atriz está curtindo as férias em Salvador, na Bahia, e encantou ao mostrar o momento ao lado da esposa e das filhas gêmeas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou duas fotos em que aparece sorridente curtindo o dia ensolarado com Lan Lanh (54) e as filhas, Kim e Tiê, que estão com um ano. A musicista aparece com uma das herdeiras no colo, já Nanda está com a outra no ombro.

"'Ajayô, ajayô ô. Axé babá, axé babá á. Ajayô, ajayô ô. Axé babá, axé babá á...'", escreveu a atriz na legenda dos cliques encantadores.

Os fãs se derreteram com a publicação. "Que família linda", disse uma seguidora. "É muita lindeza, minha gente", comentou outra. "Tão perfeitas", escreveu uma internauta. "Estão cada dia mais linda e fofas", comentou uma fã.

Confira as fotos de Nanda Costa ao lada da famíla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Primeiros passos

Nanda Costa e Lan Lanh dividiram nas redes sociais um momento muito especial. Elas compartilharam com os seguidores os primeiros passos de uma das filhas gêmeas, Kim e Tie. Ao som de 'Andar com Fé', canção de Gilberto Gil, uma das pequenas aparece dando os primeiros passos de maneira angelical.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!