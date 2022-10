Nanda Costa e Lan Lanh compartilham os primeiros passos da filha

Mães de gêmeas, Nanda Costa e Lan Lanh compartilham momento precioso dos primeiros passos de uma das filhas

CARAS digital Publicado em 25/10/2022, às 17h25

Hoje o dia foi especial na casa de Nanda Costa (36) e Lan Lanh (54)! A atriz e a musicista são mães das gêmeas, Kim e Tiê, duas meninas lindas que proporcionam muitos momentos fofos através das redes sociais das mamães. E nesta terça-feira, dia 25, não foi diferente. Elas compartilharam com os seguidores um momento muito especial: os primeiros passos de uma das filhas.

Ao som de 'Andar com Fé', canção de Gilberto Gil, uma das pequenas aparece dando os primeiros passos de maneira angelical, o que deixou os seguidores morrendo de amores nos comentários da publicação: “Linda, já dando os primeiros passos, como passou rápido”, “Aguento esses passinhos não” e “Aaa que fofuraaaa”, disseram algumas seguidoras.

Nanda Costa e Lan Lanh celebram primeiro ano das filhas

Outro evento que ganhou as redes sociais, por questões muito fofas, foi o aniversário de um aninho das gêmeas, que aconteceu no último domingo, dia 23. Além de compartilhar um vídeo lindo com muitos momentos da comemoração, Nanda Costa declarou todo o seu amor pelas filhas. "Ainda em estado de graça pelo dia de ontem. Comemoramos ao lado de tanta gente amada o primeiro ano das nossas filhas, Kim e Tiê! Obrigada universo, deuses, família, dindos, amigos, médicos e Orixás, obrigada meu amor, minhas filhas e todos os envolvidos nesse primeiro ano divino, maravilhoso e desafiador!", disse a atriz.

Nanda finalizou o texto agradecendo e comemorando a vida das meninas: “Obrigada mãe, vó, Jô, Lili, Célinha, Breu, Eve, Aaron, Ella, Oli, Alex e Roger [...] Obrigada cada um de vcs que torcem e vibram pela felicidade da nossa família, saiba que a recíproca é verdadeira. Obrigada, obrigada, obrigada! Viva Kim e Tiê. Desejamos uma semana abençoada com muita fé, sabedoria, luz e esperança!"