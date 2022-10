Nanda Costa mostra vídeo da festa de aniversário das filhas gêmeas: "Viva kim e Tiê!"

Nanda Costa se declara para as gêmeas Kim e Tiê ao comemorar o primeiro aninho das filhas

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 15h26

Nesta segunda-feira, 24, a atriz Nanda Costa (36) encantou a web ao celebrar o primeiro aninho das filhas, kim e Tiê, fruto da união com Lan Lanh (54). No feed de seu Instagram, a mamãe coruja fez questão de publicar um lindo vídeo da festa de aniversário das gêmeas, que aconteceu no último domingo, 23.

Na legenda da postagem, Nanda Costa declarou todo o seu amor pelas filhas."Ainda em estado de graça pelo dia de ontem. Comemoramos ao lado de tanta gente amada o primeiro ano das nossas filhas, Kim e Tiê! Obrigada universo, deuses, família, dindos, amigos, médicos e Orixás, obrigada meu amor, minhas filhas e todos os envolvidos nesse primeiro ano divino, maravilhoso e desafiador!", começou escrevendo.

"Obrigada mãe, vó, Jô, lili, Célinha, Breu, Eve, Aaron, Ella, Oli, Alex e Roger [...] Obrigada cada um de vcs que torcem e vibram pela felicidade da nossa família, saiba que a recíproca é verdadeira. Obrigada, obrigada, obrigada! Viva kim e Tiê. Desejamos uma semana abençoada com muita fé, sabedoria, luz e esperança!", finalizou a artista na legenda do post.

A publicação recebeu muitos comentários dos seguidores, incluindo de muitos famosos, como Yanna Lavigne: "Vivaaaaa!. "QUE FOFURAAAAAADAS!", disse Heloisa Périssé. "Lindezas, Vivaaaa!", escreveu Carolina Dieckmann.