Em frente ao espelho, Virginia Fonseca mostra barriguinha de dois meses de gestação

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 14h12

Nesta terça-feira, 22, Virginia Fonseca (22) resolveu atualizar os seus seguidores sobre a sua segunda gestação.

No último domingo, 20, a influenciadora completou 2 meses de gravidez e resolveu compartilhar uma foto mostrando o crescimento da barriguinha.

Pelos stories do Instagram, a mãe de Maria Alice (9 meses) posou em frente ao espelho e exibiu a barriga.

"Bom dia, grupo! Por aqui estamos de 2 meses, completamos domingo", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Vale lembrar que Virginia Fonseca anunciou que está esperando o seu segundo filho com Zé Felipe (23) no dia 6 de março e desde então usa as redes para comentar a gestação.

