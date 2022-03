Após anunciar gravidez, Virginia Fonseca mostra barriguinha: ''Será que teremos um José ou outra Maria?''

Influenciadora Virginia Fonseca compartilhou registro grudadinha com a filha, Maria Alice, e sugeriu sexo de seu segundo filho com Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 09h38

Mamãe coruja, Virginia Fonseca (22) não esconde a emoção com a descoberta da segunda gravidez!

No domingo, 06, a influenciadora digital anunciou que está à espera de seu segundo filho com o cantor Zé Felipe (23), com quem já tem a pequena Maria Alice, de apenas 9 meses.

Nos Stories de seu Instagram, a empresária compartilhou um clique em que aparece com a herdeira deitada em seu colo e questionou os fãs sobre o sexo da criança.

"Maria está num grude comigo. Diz a titia Débora (babá da Maria) que quando é assim, vem o contrário hein... Será que teremos um José ou outra Maria?!", perguntou a loira.

Virginia ainda exibiu a barriguinha da nova gestação. "Podem falar que não, mas já estou sentindo uma barriguinha aparecendo, viu?", escreveu ela na publicação. Na enquete, 84% dos seguidores concordaram com a influencer.

Na sequência, a esposa de Zé Felipe ainda comentou sobre a felicidade com a novidade e afirmou que não deixaria de compartilhar a notícia com os fãs, que já especulavam a gestação da famosa. "Eu sou assim, posto absolutamente tudo da minha vida, não deixei de postar quando fiquei grávida da Maria e agora também não irei deixar! Vocês me trazem muita felicidade e ficar sem aparecer aqui seria um castigo pra mim", disse ela.

"A felicidade da gata!!! 22 anos e grávida do segundo filho. To felizzz demais, gente, vocês não medemmm", celebrou ainda.

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram 9 meses de Maria Alice

No último dia 30, Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou mais um mês de vida! Os papais não deixaram a data passar em branco e comemoraram os 9 meses da pequena em clima de Carnaval. "9 meses da nossa pirulita, amo vocês minha vida", declarou Virginia.

Confira os registros de Virginia Fonseca sobre a nova gestação: