Aos 22 anos, Virginia Fonseca posta clique de ensaio e reflete sobre segunda gestação: ''Me sinto pronta''

Esperando o segundo filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca compartilhou registro deslumbrante e falou sobre os sentimentos da maternidade

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 11h57

A influenciadora digital Virginia Fonseca (22) está radiante com a segunda gravidez!

À espera de seu segundo filho com o marido, Zé Felipe (23), com quem já tem Maria Alice, de apenas 9 meses, a empresária compartilhou um clique de ensaio fotográfico feito por Ita Mazzutti, em que aparece toda produzida, com a barriga de fora.

Em seu feed no Instagram, nesta terça-feira, 15, a loira fez uma reflexão sobre a nova gestação e disparou que já está preparada para as críticas dos 'fiscais de maternidade'.

"Grávida novamente, me sinto pronta pra viver de novo os sentimentos mais loucos durante 9 meses, para ver meu corpo mudando, para momentos em que vou me sentir incapaz e também para receber comentários dizendo que não sou uma boa mãe. Me sinto pronta para aguentar os fiscais da maternidade e mais ainda para ser mimada por pessoas que amo", começou escrevendo.

"Eu me sinto pronta pra gerar mais uma vida!! A oportunidade de gerar uma vida foram os meses mais complexos de toda minha vida e mesmo assim, estou pronta pra viver tudo de novo, porque por mais difícil que seja tudo isso, o amor que nós mães sentimos é maior que qualquer coisa!", continuou Virginia.

"Me sinto pronta pra gerar você filho (a) e pra dedicar toda minha vida à vocês, pra sentir o maior amor do mundo pela segunda vez, peço a Deus que você venha com muita saúde, porque amor já tem pra dar e vender. Mãe de 2 e que gratificante falar isso, obrigada @zefelipecantor pelo maior presente que alguém poderia me dar, nossa família, e obrigada Deus por me conceber tudo isso. 2022 É NOSSO, 2022 chega nosso segundo pacotinho de amor, se Deus quiser", finalizou a mamãe coruja.

Virginia Fonseca derrete a web com foto de Maria Alice

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro recentemente com um clique encantador da filha, Maria Alice. A loira postou foto da pequena após o banho e babou: "Que nosso domingo seja incrível e abençoado (foto da tutti pq melhora o dia demais)". Os seguidores não pouparam elogios à bebê. "Tão lindinha", "Gente eu não sei lidar sério! Que surra de beleza", "Bonequinha", disseram.

Confira o clique de Virginia Fonseca grávida: