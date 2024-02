Eliezer se emociona com vídeo dos primeiros passos da filha: "Chorando"

Nas redes sociais, o ex-BBB Eliezer compartilhou o vídeo em que sua filha, Lua Di Felice, aparece dando os primeiros passos

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 27, para dividir uma conquista da filha, Lua Di Felice, de 10 meses. A menina, fruto de seu relacionamento com a ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube, deu seus primeiros passinhos.

Em seu perfil no Instagram, o ex-participante do BBB 22 compartilhou com seus seguidores o vídeo em que a pequena dá alguns passinhos em casa, e confessou que não segurou a emoção ao ver o momento. "10 meses e 18 dias e… A Lua está andando!!… E eu chorando!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o vídeo. "Um dia desses tava no forninho, e agora já anda", disse uma seguidora. "Até a babá parou pra admirar", observou outra. "Parabéns pra Lua. A criança aprende a andar e a gente não sossega nunca mais", falou uma fã. "Obrigado por nos proporcionar assistir esse momento e acompanhar o crescimento da Lua", comentou mais um.

Recentemente, Eliezer explodiu o fofurômetro ao postar um vídeo da primeira aula de natação da filha, Lua. "Primeira aulinha de natação da minha pequena e não sei nem dizer o quanto eu estou apaixonado por esse momento", disse ele em um trecho da postagem.

Confira o vídeo:

Elizer e Viih Tube preparam mudança para nova mansão

Viih Tube e Eliezer deram início na mudança para a nova casa nesta última segunda-feira, 26, após atraso na construção. A família, que atualmente mora em um apartamento, comprou o imovel em junho do último ano. O casal está finalmente se mudando para a mansão na região da Granja Viana, Grande São Paulo.

"Vou mudar primeiro, sem a Viih e a Lua", revelou ele nos Stories do Instagram. "A casa nova está pronta? Não, não está. Mas e aí? A gente vai mudar! Quer dizer, eu vou mudar primeiro. Já vou para lá nesta semana. E, assim que a casa estiver redondinha, a Viih vai com a Lua. Decidimos fazer assim numa tentativa de acelerar a obra (risos)", adiantou o influenciador.