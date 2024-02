Eliezer e Viih Tube começam mudança para nova mansão

Imóvel de 8,5 milhões de reais conta com brinquedoteca, cinema e SPA; Eliezer compartilhou detalhes sobre a mudança em suas redes sociais

Viih Tube e Eliezer deram início na mudança para a nova casa nesta segunda-feira, 26, após atraso na construção. A família, que atualmente mora em um apartamento, comprou o imovel em junho do último ano. O casal está finalmente se mudando para a mansão na região da Granja Viana, Grande São Paulo. Através do Stories no Instagram, o ex-BBB mostrou um caminhão de mudanças e a bagunça que está para arrumar tudo.

"Vou mudar primeiro, sem a Viih e a Lua", revelou Eliezer, por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram. "A casa nova está pronta? Não, não está. Mas e aí? A gente vai mudar! Quer dizer, eu vou mudar primeiro. Já vou para lá nesta semana. E, assim que a casa estiver redondinha, a Viih vai com a Lua. Decidimos fazer assim numa tentativa de acelerar a obra (risos)", adiantou o influenciador.

O imóvel de luxo onde o casal vai morar está situado num terreno de 2.471 metros quadrados, em meio ao verde, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros e passou por uma reforma por mais de cinco meses.

Nos stories de seu Instagram, nesta segunda-feira, 26, ele mostrou um caminhão de mudança e na sequência, divertiu os seguidores mostrando uma trilha sonora infantil, enquanto uma equipe está tirando os pacotes e móveis. "É miragem ou está acontecendo real?", publicou o pai de Lua.

Lua Di Felice ganha presente luxuoso de Viih Tube e Eliezer

Os papais babões decidiram surpreender sua filha, Lua Di Felice, de 10 meses, com um presente luxuoso para curtir o seu novo lar. Nos stories do Instagram oficial de Eliezer, a pequena apareceu dirigindo um mini carro de brinquedo para crianças. O "veículo" é controlado por controle remoto e tem até buzina para Lua brincar bastante. Ele ainda foi decorado com um grande laço rosa, uma placa escrito 'patroa' e um adesivo em sua porta, onde diz 'Baby Lua'.