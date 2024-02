Eliezer encanta ao mostrar primeira aula de natação da filha, Lua

O ex-BBB Eliezer encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo mostrando a primeira aula de natação da filha

O ex-BBB Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo da primeira aula de natação da filha, Lua Di Felice, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

No vídeo postado no feed do Instagram na noite desta segunda-feira, 19, a pequena aparece se divertindo na piscina ao lado do papai e da professora. Para a primeira aula, Lua surgiu usando um maiô de sereia, escolhido pela mamãe coruja.

Já na legenda, Eliezer se derreteu pela nova descoberta da herdeira. "Primeira aulinha de natação da minha pequena e não sei nem dizer o quanto eu estou apaixonado por esse momento", confessou ele no começo do texto.

"Quando a gente acha que o amor por esses minis seres humanos não pode ficar ainda maior, vem a primeira vez de alguma coisa e você descobre que ama ainda mais, se é que isso é possível… isso é possível? Ps.: e esse maiô de sereia que a mamãe escolheu?!", completou.

Confira o vídeo:

Viih Tube e Eliezer mostram os preparativos do 1º aniversário da filha

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, está prestes a completar um ano! Logo após comemorar o décimo mesversário de sua herdeira, os papais começaram a contagem regressiva para o primeiro aniversário da bebê e mostraram que os preparativos estão a todo vapor.

Em seu Instagram neste último domingo, 18, os ex-BBBs mostraram os detalhes da organização da festa em novo vídeo para seus seguidores. No registro, eles revelaram que o evento acontecerá em um resort e terá a duração de três dias, todos com um tema diferente. Além disso, há uma equipe com mais de 150 pessoas trabalhando nos bastidores para tudo ocorrer perfeitamente. "A gente veio fazer uma visita técnica para conhecer o espaço do aniversário da Lua", contou Eli. Saiba mais!