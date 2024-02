Viih Tube e Eliezer mostram os preparativos do primeiro aniversário da filha

Próximos do primeiro aniversário de sua filha, Lua Di Felice, Viih Tube e Eliezer mostram os preparativos para a grande festa da sua pequena; confira!

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, está prestes a completar um ano! Logo após comemorar o décimo mesversário de sua herdeira, os papais começaram a contagem regressiva para o primeiro aniversário da bebê e mostraram que os preparativos estão a todo vapor.

Em seu Instagram neste domingo, 18, os ex-BBBs mostraram os detalhes da organização da festa em novo vídeo para seus seguidores. No registro, eles revelaram que o evento acontecerá em um resort e terá a duração de três dias, todos com um tema diferente. Além disso, há uma equipe com mais de 150 pessoas trabalhando nos bastidores para tudo ocorrer perfeitamente.

"A gente veio fazer uma visita técnica para conhecer o espaço do aniversário da Lua", contou Eli. Em seguida, eles revelaram que o resort terá áreas exclusivas para seus convidados, além de quartos para que eles fiquem hospedados e aproveitem ao máximo, sem se preocupar em ir para casa. Eles também terão assessoria, segurança e vans para deixar todos mais confortáveis.

O resort também conta com várias áreas de lazer para as crianças e adultos, como quadras esportivas, piscinas e até uma montanha-russa aquática. Ele também está com seu salão de festas em reforma, sendo que a festa de Lua será o evento que estreará o novo ambiente.

Para o entretenimento da festa, Viih e Eliezer garantiram que irá ter muitas coisas legais para todos. A festa terá shows para crianças e adultos em um palco enorme, além de vários brinquedos, como carrossel e trenzinho, barraquinhas de comida, loja de lembrancinhas, espaço para fazer ursos de pelúcia e muito mais!

Na legenda da publicação, Viih Tube falou um pouco mais sobre a festa. "Uma curiosidade da festa de 1 ano da Lua é que nós estamos planejando ela desde que a Lua tinha 7 meses e agora que está faltando menos de 2 meses, a gente tá a todo vapor e gravamos os bastidores pra vocês já que todo mundo que encontra com a gente fala 'eu quero ver é a festa de 1 ano'. Estamos animadoooss. Obrigado pra todo mundo que está com a gente nessa fazendo acontecer. Vai ficar lindaaaa", escreveu a influenciadora.

Confira o vídeo: