Eliezer perde a linha com ataques cruéis envolvendo Lua: “Xingou minha filha”

Eliezer surge transtornado e revida comentários ofensivos sobre sua filha com Viih Tube, a pequena Lua, que tem apenas sete meses

O influenciador digital Eliezer decidiu reagir aos ataques direcionados à sua filha com a também influenciadora Viih Tube. Na última segunda-feira, 13, o ex-brother abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e explicou o motivo pelo qual decidiu confrontar publicamente os comentários ofensivos envolvendo a pequena Lua, que tem apenas sete meses.

Através do stories do Instagram, Eliezer trouxe o assunto a tona ao rebater as críticas por fazer festinhas luxuosas e levar a filha para viajar fora do país: "Inveja, gente! Não tem outro nome para isso. É inveja e burrice. Muitas pessoas, para validarem as suas críticas, usam o argumento de que a Lua não vai lembrar de nada”, iniciou.

Eli revelou que suas primeiras lembranças de infância são de uma idade superior a 10 anos, uma experiência semelhante à de sua esposa, que também não guarda muitas recordações. Com isso em mente, ambos estão determinados a construir memórias afetivas significativas com a pequena, então organizam as festinhas e viagens.

Na sequência, o influenciador rebateu um comentário sobre estar sendo muito ‘grosso’ em suas redes sociais: "Concordo. Mas tem duas coisas. Primeira: você tem filho? Se você tiver filho, acredito que já tenha vivenciado alguma experiência de alguém criticar o seu filho ou criticar você por alguma coisa, que você não gostou", iniciou.

Eliezer explicou que vai revidar sem pensar duas vezes: “As pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída. O car*lho! O car*lho! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessoa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela", disparou.

Por fim, Eliezer relembrou que recebe ataques desde que saiu do reality show da Globo, o Big Brother Brasil: "Muita coisa doeu, muita coisa eu aguentei calado. Só eu sabia o que chorava de noite, no travesseiro. Mas, com a minha filha, não tem condição. Se a pessoa dá o pior dela, ela vai ganhar o pior de mim”, ele finalizou.

Eliezer rebate aos comentários indelicados envolvendo sua filha, Lua - Reprodução/Instagram

Viih Tube e Eliezer organizaram festão no mesversário de Lua:

Todos os meses, Viih Tube e Eliezer organizam celebrações luxuosas para receber a família e celebrar mais um mês da vida de sua primogênita, Lua. Na semana passada, o casal de ex-participantes do Big Brother Brasil comemorou a chegada do sétimo mês da pequena com um festão no tema do desenho animado Bob Esponja.

Os influenciadores digitais fizeram seus parentes entrarem na brincadeira e se fantasiarem para a festinha. Com decoração de fundo do mar, recriando a famosa Fenda do Biquíni da série infantil, a família se vestiu como os personagens da trama para brincar com a bebê, que aproveitou a celebração ao lado dos papais babões.