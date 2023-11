Ela cresceu! Leticia Cazarré mostra novas fotos da filha: 'Já é uma mocinha'

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, mostra novas fotos da filha caçula e esbanja fofura ao exibi-la sorridente

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, encantou ao postar novas fotos da filha caçula, Maria Guilhermina, de um ano. Nesta terça-feira, 31, a mulher do artista, da novela Fuzuê, mostrou como a pequena está feliz.

Diagnosticada com a Anomalia de Ebstein ainda na barriga da mãe, a garota esbanjou fofura ao aparecer sorridente. Na legenda da publicação, Leticia Cazarré, que está grávida de seu sexto filho com o famoso, falou sobre o amor.

Com palavras em inglês, ela refletiu sobre o sentimento despertado pela herdeira e, nos comentários, os internautas babaram por Maria Guilhermina. "Princesa linda e sorridente", admiraram a bebê. "Já é uma mocinha", falaram sobre o crescimento da criança.

Além de Maria Guilhermina, Juliano e Leticia já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 4 e Maria Madalena, de 2. Em setembro, os dois anunciaram que estão à espera do sexto filho. "Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos", escreveu a mamãe na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

PIORA NO QUADRO DE SAÚDE

Leticia Cazarré usou as redes sociais na sexta-feira, 20, para pedir que os seguidores orassem por sua filha caçula, Maria Guilhermina, de 1 aninho, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo.

Nos Stories do Instagram, ela relatou que a menina apresenta um quadro de "temperatura e frequência cardíaca instáveis", e a equipe médica está fazendo de tudo para que a pequena não precise ser hospitalizada.

"Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis... Mas o aspecto geral dela é muito bom!", disse ela ao postar uma nova fota da filha dormindo no seu colo.