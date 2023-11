Com vídeo encantador, Gabriela Prioli celebra os 11 meses da filha

A apresentadora Gabriela Prioli encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo com a filha, Ava

Gabriela Prioli encantou os seguidores das redes sociais ao postar um novo vídeo com a filha, Ava. A menina, fruto de seu relacionamento com o DJ Thiago Mansur, completou 11 meses de vida nesta quarta, 22, e a mamãe coruja dividiu um momento fofo com a pequena. Além disso, a apresentadora aproveitou para falar sobre a saudade que estava da herdeira, já que ela está viajando.

"Filha, eu tô num avião voltando pra você. Hoje faz 11 meses que você chegou e a gente nunca tinha passado tanto tempo longe. Você ficou ótima dormindo com a vovó toda noite, eu sei (e fico felicíssima), mas eu já tô num ponto em que sinto dor física de saudade toda vez que penso em você (e eu penso em você toda hora e assisto os seus vídeos repetidamente). Deve ser algo da minha cabeça, mas eu sinto a minha cicatriz da cesárea pulsar (que coisa louca!)", começou.

Em seguida, Prioli falou sobre a cicatriz da cesárea. "Aliás, a minha cicatriz ficou enorme: alta, vermelha. E toda vez que eu olho pra uma cicatriz que supostamente não atende a expectativa que se tem sobre uma “boa cicatriz” eu acho que ela é a coisa mais linda que eu tenho no corpo todo porque foi por ela que você veio pros meus braços", acrescentou.

Por fim, a artista se declarou para a filha. "Te amo tanto, minha pike nine. Que eu tenha a sorte de sempre te encontrar com o olhar. Que eu tenha a sorte de sempre poder te acolher no meu abraço. E que nós tenhamos sempre a sorte de contar com muitos outros braços pra te amparar quando a mamãe estiver longe", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Marido de Gabriela Prioli abre o jogo sobre affair com Britney Spears

Recentemente, Britney Spears lançou seu livro de memórias 'The Woman In Me'. A cantora realizou diversas revelações sobre sua carreira e vida pessoal, entre as mais marcantes estavam detalhes sobre a tutela de seu pai e um aborto que realizou após engravidar do cantor Justin Timberlake.

Mas Justin não foi o único ex-namorado citado na obra. O DJ brasileiro Thiago Mansur foi citado pela dona do hit 'Toxic' em seu livro, e ao portal Gshow, se manifestou sobre a citação. "Fiquei surpreso com a citação. Foi uma fase bacana, mas já passou", comentou o DJ por meio de sua assessoria de imprensa. A equipe de Mansur também comentou que ele ainda não havia se pronunciado por achar deselegante, já que Britney nunca havia falado sobre o assunto. Saiba os detalhes!