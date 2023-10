DJ marido de Gabriela Prioli abre o jogo sobre affair com Britney Spears

O DJ Thiago Mansur, atual marido de Gabriela Prioli, comentou sobre affair com Britney Spears ao ser citado no livro de memórias da diva pop

Nesta semana, Britney Spears lançou seu livro de memórias “The Woman In Me”. A cantora realizou diversas revelações sobre sua carreira e vida pessoal, entre as mais marcantes estavam detalhes sobre a tutela de seu pai e um aborto que realizou após engravidar do cantor Justin Timberlake.

Mas Justin não foi o único ex-namorado citado na obra. O DJ brasileiro Thiago Mansur foi citado pela dona do hit “Toxic” em seu livro. A citação a Thiago acontece no capítulo 15 do livro e Britney comenta sua impressão de Thiago quando o encontrou em uma festa.

“Durante a festa, eu reparei em um cara e me lembro que o achei muito gato. Ele parecia ser brasileiro, cabelos escuros, bonito, fumando um baseado – o típico bad boy. Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido – parecia mais um homem de verdade, o tipo de homem com quem você só passa uma noite. Ele era apenas sexo”, escreve a artista no livro.

Britney vai além e revela uma situação que aconteceu após os dois se conhecerem: “Quando o notei pela primeira vez, eles estava conversando com duas garotas, mas eu sentia que ele queria falar comigo. Por fim, começamos a conversar e decidi que gostaria que tomar uns drinques com ele no hotel onde estava hospedada. Fomos para o meu carro, mas durante o trajeto, ele fez algo que me simplesmente me desanimou – sério, nem consigo lembrar o que foi. Mas foi uma coisinha que me irritou de verdade, então mandei o motorista encostar e, sem dizer uma palavra, eu mandei o cara ir para a beira da estrada e o deixei lá”.

A assessoria de imprensa se manifestou sobre a citação a Thiago no polêmico livro de memórias. “Fiquei surpreso com a citação. Foi uma fase bacana, mas já passou”, comentou o DJ por meio de sua assessoria de imprensa para o site Gshow. A equipe de Mansur também comentou que ele ainda não havia se pronunciado por achar deselegante, já que Britney nunca havia falado sobre o assunto.

Sobre o que foi relatado por Britney, que aconteceu em 2002, a esquipe do DJ comenta: “Ele confirma toda a história, mas desconfirma a maconha (risos). Na verdade, ele estava numa roda de modelos e tinham algumas pessoas fumando, mas ele sempre foi mais na dele, a parte do carro também foi diferente do que ela contou, mas já faz muito tempo e foi uma fase bacana que ele lembra com muito carinho. Hoje ele é casado, muito bem casado e a Gabi também ri da história toda”.

Thiago é casado desde 2016 com a jornalista Gabriela Prioli, com quem teve a primeira filha Ava no ano passado. O DJ faz parte da dupla de música eletrônica JetLeg, que foi formada por Mansur com Paulo Velloso em 2013.

Reagiu!

Thiago Mansur não foi o único ex de Britney que reagiu ao ser citado no livro de memórias. O ex-marido da cantora, o modelo Sam Asghari comentou sobre o que Britney disse sobre ele em “The Woman In Me”.

“Isso me fez sorrir, para ser sincero. Fiquei honrado. Estou muito orgulhoso dela e espero que ela domine o mundo", disse ele em entrevista ao site americano TMZ.