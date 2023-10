Ex-marido de Britney Spears reage após ser citado na biografia da cantora

Britney Spears e o ator Sam Asghari anunciaram o fim do casamento em agosto desde ano

A autobiografia Britney Spears, “A Mulher em Mim”, chegou e está trazendo cada vez mais revelações bombásticas da vida da cantora, mas também mensagens fofas para algumas pessoas que passaram pela vida da cantora, entre elas, seu ex-marido, o ator Sam Asghari.

Nesta quinta-feira, 26, o ator agradeceu as palavras de Britney sobre ele no livro. “Isso me fez sorrir, para ser sincero. Fiquei honrado. Estou muito orgulhoso dela e espero que ela domine o mundo", disse ele em entrevista ao TMZ.

Os dois entraram com o pedido de divórcio em agosto deste ano, após 14 meses de casamento, e não foram feitas edições no livro para incluir o fim da relação. Segundo algumas fontes contaram ao Page Six, a princesa do pop "deu a aprovação final para o livro" duas semanas antes do pedido de divórcio. Portanto, o que fez parte do relato de Spears foram palavras fofas sobre Asghari, incluindo chamá-lo de “presente de Deus”.

Ela se lembrou de quando eles se conheceram em outubro de 2016 no set de seu videoclipe “Slumber Party” e ela ficou “instantaneamente apaixonada” pelo ator. “Eu sabia que o queria em minha vida imediatamente. A química conosco no começo era uma loucura. Não conseguíamos tirar as mãos um do outro", diz ela no trecho.

O ex-casal namorou por quase seis anos antes de se casar em um casamento em junho de 2022. Um ano e meio após a união, Sam entrou com um pedido de divórcio e se separou de Britney. A notícia foi dada pelo site norte-americano TMZ e confirmada pelo modelo através das redes sociais. Segundo o veículo, ele havia confrontado sua ex-esposa após rumores de traição.

O divórcio, no entanto, está sendo um processo delicado para os dois. Asghari está tentando contornar um acordo pré-nupcial, que protege a cantora de perder seus bens durante o divórcio. No processo legal, o modelo citou "diferenças irreconciliáveis" com a artista e pediu para que ela arcasse com os custos legais da separação. Ele também procurou o seu "direito de alterar" petições sobre propriedades e bens do casal.

Britney Spears manda indireta para Sam Asghari

Britney Spears usou suas redes sociais para mandar uma indireta para seu ex-marido, o modelo Sam Asghari. Em seu Instagram, a Princesa do Pop publicou um de seus clássicos vídeos de dança. Mas a música escolhida, Trick Me, da cantora Kelly, foi uma opção certeira para mandar uma indireta para o ex-companheiro.

Na legenda, Britney não foi nada discreta e foi direto ao ponto. "As minhas mãos no quadril dizem tudo!!! Quantas vezes vocês já foram mentidos ou enganados por alguém que você ama?", perguntou a estrela.