Aborto, cabeça raspada e álcool: Veja as maiores polêmicas que Britney Spears revela em seu livro

Autobiografia de Britney Spears será lançada no Brasil na próxima terça-feira, 24

Eterna princesa do pop, Britney Spears (41) terá sua autobiografia lançada no Brasil na próxima terça-feira, 24. No livro, intitulado A Mulher em Mim, a artista explica e relembra episódios polêmicos de sua vida como ter raspado a cabeça em 2007, ter passado por um aborto e consumido álcool com a mãe enquanto estava na 8ª série. Confira a seguir as maiores polêmicas do livro.

Uma das polêmicas mais marcantes da artista aconteceu em 2007, quando ela passava por um divórcio conturbado, sofria assédio dos paparazzi e lidava com a imposição de um comportamento específico. Em meio a esse contexto, Britney Spears resolveu raspar a cabeça como forma de reagir a tudo o que acontecia em seu redor .

"Raspar minha cabeça e fazer encenações foram minhas formas de reagir", conta ela no livro. No ano seguinte ao episódio, em 2008, ela foi colocada sob tutela do pai, Jamie Spears. "Sob a tutela, fui levada a entender que aqueles dias tinham acabado. Tive que deixar meu cabelo crescer e retomar a forma. Tive que ir para a cama cedo e tomar qualquer que fosse a medicação que eles diziam para eu tomar."

Em outro trecho do livro, divulgado pelo site People, ela conta que perdeu a pouca autonomia que tinha sob seu corpo durante os anos em que esteve sob os cuidados do pai. Jamie ainda teria feito comentários ofensivos sobre seu peso. "Se eu achava que ser criticada sobre meu corpo na imprensa era ruim, doeu ainda mais por parte do meu próprio pai."

Britney Spears ainda acrescenta que se sentia como uma "criança-robô" sob a tutela, e que foi infantilizada ao extremo. "A tutela me despojou da feminilidade, me transformou em uma criança. Tornei-me mais uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre senti música em meus ossos e em meu sangue; eles roubaram isso de mim."

Após um embate jurídico acompanhado de um grande movimento intitulado #FreeBritney, "Britney Livre" em português, a tutela chegou ao fim em 2021. Jamie Spears esteve no controle da vida e da carreira de Britney Spears por 13 anos.

OUTRAS POLÊMICAS DE BRITNEY SPEARS

Em outro trecho do livro, divulgado pelo site TMZ, Britney diz ter engravidado de Justin Timberlake. Os dois namoraram entre os anos 1999 e 2002 e teriam decidido em conjunto abortar a gravidez, já que tinham apenas 19 anos à época.

"Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família junta. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava", escreveu a artista. A cantora diz que passou por um conflito, porém após discussões difíceis e emocionais, os dois concordaram que fazer o aborto seria a decisão certa.

Ainda na autobiografia, Spears conta que já bebia drinques alcoólicos com sua mãe, Lynne Spears, enquanto estava na 8ª série. "Para me divertir, desde quando eu estava na 8ª série, minha mãe e eu fazíamos a viagem de duas horas de Kentwood a Biloxi, Mississippi, e enquanto estávamos lá, bebíamos daiquiris", escreve. "Chamávamos nossos coquetéis de 'toddies'".

O livro chega cerca de um ano e meio após a Justiça norte-americana determinar o fim da curatela à que a cantora foi submetida. A versão que estará disponível no Brasil tem previsão de lançamento para a próxima terça-feira, 24.