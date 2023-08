Saiba o que Sam Asghari está exigindo em seu divórcio de Britney Spears

Após se separar da cantora Britney Spears, Sam Asghari fez algumas exigências no processo de divórcio; saiba todos os detalhes!

A cantora Britney Spears e o modelo Sam Asghari estão se separando após 14 meses de casamento. A notícia foi confirmada pelo marido nesta quinta-feira, 17, através de um pronunciamento em suas redes sociais. Contudo, parece que o término do casal não foi tão amigável.

Segundo a revista norte-americana People, ao iniciar o pedido de divórcio de Spears, Sam citou "diferenças irreconciliáveis" como a principal razão do divórcio. O veículo teve acesso aos documentos da separação e afirmou que o processo foi iniciado no dia 28 de julho de 2023.

Asghari também citou algumas exigências que está pedindo junto do divórcio. O modelo está pedindo uma pensão de Spears e que ela arque com os custos legais do processo da separação. O documento também diz que ele "reserva o direito de alterar" petições sobre propriedades e bens do casal.

Vale lembrar que o casamento entre Britney Spears e Sam Asghari aconteceu sob um acordo pré-nupcial. Contudo, segundo o site Page Six, o ex-marido estaria procurando maneiras de negociar o contrato, com direito a ameaça de "ir a público com informações extremamente embaraçosas sobre Britney, ao menos que ele seja pago".

Ainda nesta quinta-feira, 17, o mesmo veículo afirmou que a Princesa do Pop já está montando o seu próprio time de defesa para o divórcio. A cantora teria contratado a advogada das estrelas, Laura Wasser, para trabalhar no caso. A profissional já trabalhou com Britney, durante a batalha pela custódia de seus filhos, Sean Preston e Jayden, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

Pessoas próximas estão preocupadas com isolamento de Britney Spears

Após o término do seu terceiro relacionamento, Britney Spears estaria passando por um momento de isolamento. No entanto, pessoas próximas estão preocupadas com o estado da cantora e acreditam que a separação de Sam Asghari fará com que sua situação fique ainda mais traumática.

De acordo com fontes próximas, que falaram ao site TMZ, o ex era o seu único suporte emocional nos últimos tempos. Elas afirmaram que o modelo está totalmente fora da vida da cantora e que estaria vivendo sozinho desde o pedido de divórcio. Britney estaria vivendo em completo isolamento de toda sua família, desprovida de qualquer rede de apoio de pessoas que não são suas funcionárias.

A Princesa do Pop tentou se reaproximar da mãe, Lynne, mas as duas estariam atualmente sem se falar depois que o seu relacionamento azedou novamente. O pai, Jamie, não tem contato com ela desde o polêmico processo do fim de sua tutela.

Já a relação com seus filhos também não é nada fácil. Os meninos, Jayden e Sean Preston se mudaram com o pai, o dançarino Kevin Federline, para o Havaí e não mantém contato com a mãe.

"Ela tem um confidente, [seu agente] Cade [Hudson]. Depois, há sua equipe de segurança e, depois disso, seu sistema de suporte cai de um penhasco", informou a fonte. Apesar do distanciamento, os parentes estão aflitos com a situação atual de Britney, que estaria sozinha em sua casa.