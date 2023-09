Britney Spears manda indireta para Sam Asghari e fala sobre ser enganada

Em suas redes sociais, Britney Spears mandou uma indireta nada discreta para seu ex-marido, Sam Asghari; confira o vídeo!

No último domingo, 3, a cantora Britney Spears usou suas redes sociais para mandar uma indireta para seu ex-marido, o modelo Sam Asghari. Os dois estão em processo de divórcio após anunciarem o fim de seu relacionamento em agosto.

Em seu Instagram, a Princesa do Pop publicou um de seus clássicos vídeos de dança. Mas a música escolhida, Trick Me, da cantora Kelly, foi uma opção certeira para mandar uma indireta para o ex-companheiro. De body de oncinha e botas brancas, a cantora dançou ao som da música que fala sobre traição.

Na legenda, Britney não foi nada discreta e foi direto ao ponto. "As minhas mãos no quadril dizem tudo!!! Quantas vezes vocês já foram mentidos ou enganados por alguém que você ama?", perguntou a estrela. Ao finalizar, ela falou sobre o seu lado da história. "[Com a música] em repetição, por que bem... estou falando sério!!!", disse a cantora, que privou os comentários da publicação.

A história de Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears conheceu seu terceiro marido, Sam Asghari, em 2016. O casal trabalhou juntos na gravação do videoclipe da música da cantora, Slumber Party, do seu último álbum Glory. Desde então, os dois engataram em um relacionamento que durou por seis anos.

Em 2022, os dois se casaram em uma cerimônia íntima, mas muito luxuosa. A celebração contou com pessoas próximas do casal, além de novos gigantescos em Hollywood. Entre eles estavam: Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton, Selena Gomez e Donatella Versace - que também foi responsável por fazer o design do seu pedido de noiva.

Um ano e meio após a união, Sam entrou com um pedido de divórcio e se separou de Britney. A notícia foi dada pelo site norte-americano TMZ e confirmada pelo modelo através das redes sociais. Segundo o veículo, ele havia confrontado sua ex-esposa após rumores de traição.

O divórcio, no entanto, está sendo um processo delicado para os dois. Asghari está tentando contornar um acordo pré-nupcial, que protege a cantora de perder seus bens durante o divórcio. No processo legal, o modelo citou "diferenças irreconciliáveis" com a artista e pediu para que ela arcasse com os custos legais da separação. Ele também procurou o seu "direito de alterar" petições sobre propriedades e bens do casal.