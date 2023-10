Britney Spears revela que desistiu de lutar contra tutela para ficar com os filhos

A cantora Britney Spears revelou em novo livro de memórias que parou de lutar contra sua tutela para ficar com seus dois filhos

Nesta quinta-feira, 19, um novo trecho do livro de memórias de Britney Spears veio a público. Na parte do livro divulgada pela revista americana People, a cantora revelou que trocou sua liberdade em troca de ficar com seus filhos. Ela afirmou que parou de lutar contra sua tutela para passar tempo com os herdeiros.

A diva pop começou a ficar sob tutela de seu pai em 2008, onde Jaime Spears tinha total controle sob a vida pessoal e financeira da filha. Em seu livro que será lançado no dia 24 de outubro, Britney escreveu que foi internada involuntariamente duas vezes para avaliações psicológica, e após isso parou de lutar contra o pai.

“Depois de ser presa a uma maca, eu sabia que eles poderiam conter meu corpo sempre que quisessem”, lembra a artista no livro. “E então eu concordei”, ainda afirmou. Foi a partir dessa realização, que a dona do hit “Toxic” decidiu ficar com os filhos. “Minha liberdade em troca de cochilos com os meus filhos – foi a troca que eu tive que fazer”, afirmou a diva pop no livro.

Britney é mãe de dois meninos Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, fruto do antigo casamento da cantora com dançarino Kevin Federline. Após o fim da tutela da mãe, a relação de Britney com os filhos ficou conturbada.

No livro que será lançado na próxima semana, Britney deu detalhes sobre sua tutela. "A tutela despojou-me da minha feminilidade, transformou-me numa criança. Tornei-me mais de uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre senti música em meus ossos e em meu sangue, eles roubaram isso de mim", desabafou em um trecho marcante do livro.

Vida pessoal!

A tutela não foi a única revelação escrita no livro de memórias de Britney. Uma informação chocou os fãs da cantora e causou comoção nas redes sociais. A diva pop revelou que fez um aborto ao engravidar do cantor Justin Timberlake, com quem teve um relacionamento.

“Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”, escreveu no livro. Então, a artista contou que ele quis que ela tirasse o bebê e ela aceitou.