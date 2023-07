Britney Spears não verá os filhos antes da mudança de estado. Saiba o motivo!

Sean e Jayden Federline, filhos de Britney Spears, estão de mudança com o pai e não pretendem ver a mãe antes de partirem; entenda o motivo!

Nesta segunda-feira, 31, foi revelado que a cantora Britney Spears perderá seus filhos sem sequer poder dizer adeus. Segundo o site TMZ, Jayden James e Sean Preston Federline estão de mudança com o pai, o dançarino Kevin Federline, para o Havaí.

Contudo, os filhos da Princesa do Pop não tem intenção de visitá-la antes da mudança. Segundo a fonte entrevistada pelo veículo, o ex-marido de Spears encorajou seus filhos a se despedirem da mãe antes da partida, mas que ele não iria forçá-los a ver a cantora se eles não quisessem.

A fonte também afirmou que Kevin está aliviado que Britney não recorreu à justiça para tentar manter seus filhos perto de si. Ele também acha que a ex-esposa está fazendo a coisa certa em deixar os meninos se mudarem para o Havaí, onde morarão com o pai e sua madrasta, Victoria.

Vale lembrar que a relação da estrela e dos filhos não vai nada bem. Em maio deste ano, o site Page Six entrou em contato com pessoas próximas da família, que afirmaram que Britney viu os filhos pela última vez no início de 2022.

Contudo, o filho mais novo, Jayden, afirmou ao Daily Mail em agosto de 2022 que não tem ressentimentos com a mãe. Ele também declarou que espera que Spears consiga melhorar a mente para que eles possam se reencontrar um dia.

Britney Spears lançará um livro de memórias

No início de julho, Britney Spears anunciou o lançamente de seu livro de memórias, The Woman in Me, com exclusividade para a revista People. Segundo o veículo, a cantora irá contar pela primeira vez sua história de força e resiliência.

"A história de Britney em um tribunal abalou o mundo, mudou as leis e mostrou a força inspiradora e a bravura que ela tem", disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior e editora da Gallery Books, responsável pelo livro, à publicação.

"Não tenho dúvida de que suas memórias terão um impacto semelhante - e será o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-la a compartilhar sua história finalmente." Conforme o press release da editora, "The Woman in Me" é "uma história corajosa e comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança".

O livro será lançado no dia 24 de outubro e marca mais uma etapa importante da vida de Britney, que, em 2021, conseguiu que sua conservadoria chegasse ao fim. "Eu só quero a minha vida de volta", disse na época. Ela ficou sob tutela de seu pai durante 13 anos. O motivo disso foi por conta de suas internações. Depois de todos os problemas, sua carreira musical e vida pessoal começaram a ser administradas por Jamie Spears, a quem a cantora se referiu como alguém que queria “encher os próprios bolsos”.