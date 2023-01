Com a filha Aurora na UTI, Cintia Dicker publica desabafo

Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker está internada desde seu nascimento em dezembro

A modelo Cintia Dicker desabafou em seu perfil no Instagram sobre a internação de sua filha Aurora. Ela nasceu em 26 de dezembro, desde então já fez duas cirurgias.

Nos stories, a ruiva compartilhou uma mensagem se referindo à esperança de cura da filha. "Quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós, existe um mundo espiritual pleno de amor acompanhando cada etapa da nossa caminhada", começou o texto.

"Mesmo em meio a um deserto, existem forças invisíveis prontas a nos oferecer força, coragem e proteção", completou a publicação chamada carta aos anjos.

Na última quarta-feira, 4, Pedro Scooby apareceu bem abalado com os olhos marejados. Ele afirmou que foi um dia difícil para a filha caçula, que tem três meio-irmãos.

“Eu to saindo aqui do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora", começou o ex-BBB. Ele ainda contou que está recebendo ajuda espiritual e rezando muito. "A moça daqui da porta falou ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!” , contou.

Veja o story de Cintia Dicker: