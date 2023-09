Com cliques encantadores, Thaila Ayala celebra mesversário da filha: "Minha boneca"

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o quinto mês de vida da filha caçula, Tereza

Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha caçula, Tereza. A menina, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, completou mais um mês de vida neste sábado, 16.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma sequência de fotos encantadores da herdeira, que aparece dando um sorrisinho e segurando um ursinho. Nos registros, ela está deitada em um tapete, decorado com seu nome e também mostrando que a bebê está completando cinco meses.

Ao dividir as imagens com os seguidores, Thaila se derreteu por Tereza. "Minha boneca sorridente fez 5 meses!!! Viva Tete!!!", celebrou a artista. Tereza, vale lembrar, precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV) quando ainda estava na barriga da mamãe.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos. "Perfeita. Esses olhinhos que brilham", disse a atriz Fiorella Mattheis. "Fofura", escreveu a apresentadora Eliana. "É lindo como ela sorri com os olhos", falou uma seguidora. "Ah com é linda! Parece um anjo", comentou uma fã.

Recentemente, Thaila e Renato aproveitaram o dia ensolarado para levarem o filho, Francisco, de 1 ano, à praia. Nas fotos, os artistas e o menino aparecem se divertindo na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Confira:

Thaila Ayala apresenta em detalhes o quartinho da filha

A atriz Thaila Ayala surpreendeu os seguidores nesta última terça-feira, 12, ao apresentar em detalhes o quartinho de Tereza, sua filha com o ator Renato Góes. Nas fotos, ela mostra que apostou em um visual clássico. Todo em tons de rosa bebê e decorados com itens retrô, o espaço chama a atenção pelo conforto e pelo bom gosto.

A artista avisou que todos os detalhes foram pensados por ela e classificou o resultado final como um "sonho". "Antes mesmo de saber que teria uma menina eu já tinha um quarto idealizado pra ela, cada detalhe já estava gravado na minha cabeça. Cada peça desse quarto tem uma história por trás!", declarou ela. Confira os detalhes!