Clássico e sofisticado: Thaila Ayala apresenta em detalhes o quartinho da filha, Tereza

Quartinho da filha de Thaila Ayala encanta os fãs com sofisticação; veja fotos do espaço preparado para Tereza

A atriz Thaila Ayala surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 12, ao apresentar em detalhes o quartinho de Tereza, sua segunda filha com o ator Renato Góes. Nas fotos, ela mostra que apostou em um visual clássico.

Todo em tons de rosa bebê e decorados com itens retrô, o espaço chama a atenção pelo conforto e pelo bom gosto. A artista avisou que todos os detalhes foram pensados por ela e classificou o resultado final como um "sonho".

"Antes mesmo deu saber que teria uma menina eu já tinha um quarto idealizado pra ela, cada detalhe já estava gravado na minha cabeça. Cada peça desse quarto tem uma história por trás!", declarou ela.

Thaila Ayala ainda contou detalhes da decoração do espaço. "[Ele tem] um papel de parede que desenvolvemos exclusivamente para ela (...) Muito sonho numa legenda só né, mas é exatamente isso!", declarou ela feliz com o resultado.

Tereza nasceu na manhã do dia 16 de abril. Na ocasião, os próprios papais anunciaram a chegada da caçula da família. Pais de Francisco, de um ano e oito meses, a atriz e o ator compartilharam os primeiros registros do parto da bebê. Exibindo o rostinho da garotinha, eles encantaram os seguidores.

Cirurgia da filha de Thaila Ayala e Renato Góes

Renato Góes e Thaila Ayala relembraram a cirurgia que a filha caçula, Tereza, realizou recentemente durante uma entrevista no programa Fantástico, da Globo. Os dois contaram que a herdeira nasceu com CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e pode prejudicar a ida do sangue para os outros órgãos.

Tereza veio ao mundo de 39 semanas de gestação em um parto cesárea, operada com 2 meses de vida. A cirurgia é feita com a criança intubada e com o peito aberto. Na entrevista, Renato relembrou o susto que levou ao ouvir do médico sobre o quanto a cirurgia era invasiva. “O médico disse: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. E também disse: 'É abrindo'. Eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, contou ele.