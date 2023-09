Filho de Thaila Ayala e Renato Góes brinca em praia do Rio na companhia dos pais; fotos

Thaila Ayala e Renato Góes levaram Francisco, seu filho mais velho, para brincar no Leblon

Thaila Ayala e o marido, Renato Góes, levaram o filho à Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12). Nas fotos, Francisco, que nasceu em dezembro de 2021, aparece se divertindo em um escorregador sob os olhares dos pais e impressionou a todos ao mostrar o quanto está crescido.

Thaila Ayla curtiu o filho mais velho ao lado do marido, Renato Góes (Foto: Agnews)

Além de menino, o casal tem Tereza. No início de julho, a pequena passou por uma cirurgia para tratar uma Comunicação Interventricular (CIV), um buraco entre as cavidades do coração que desviava parte do sangue. Em cada 100 nascimentos, um bebê nasce com alguma cardiopatia – e a CIV é a mais frequente.

"Com certeza tudo isso veio para para transformar. Realmente os valores, e você vê tudo de uma forma diferente, então acho que primeiro ela vem para transformar os pais, mas eu acho que realmente ela veio para transformar muita coisa", declarou Thaila recentemente ao "Fantástico".

Thaila Ayala e Renato Góes levaram o primogênito para brincar (Foto: Agnews)

Ainda durante a entrevista, Thaila e Renato contaram que o desejo de ter um filho surgiu antes mesmo de oficializarem o namoro. A maternidade, no entanto, não era um sonho da atriz, que associava a experiência à perda de liberdade. A apresentadora tinha ainda preocupações baseadas em histórias de amigas.

"Então sempre tem aquela coisa, ainda está amamentando, ainda, você não engravida... Então, a gente estava fazendo tabelinha, aquela coisa... E aconteceu", declarou Thaila.

Relembre primeira gravidez de Thaila Ayala

Apesar dos medos e incertezas, Thaila Ayala e Renato Góes decidiram iniciar a jornada da maternidade. Na primeira gravidez, a apresentadora enfrentou complicações de saúde, incluindo a síndrome HELLP – um síndrome que causa pressão alta, dor de cabeça e enjoo. A doença não tinha a ver com Francisco, mas colocou os dois em risco. Com 33 semanas ele nasceu através de uma cesárea.