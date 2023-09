Thaila Ayala choca com barriga duríssima e definida: ''Que corpo é esse?''

Após duas gestações, Thaila Ayala choca ao exibir abdômen retíssimo e torneado

A modelo Thaila Ayala chocou ao se exibir em um vídeo usando roupa de banho. Neste domingo, 10, a esposa do ator Renato Góes compartilhou o registro se mostrando com a peça estilosa e deu o que falar com seu físico torneado.

Isso porque, a famosa ostentou uma barriga reta, dura e bem definia após ter dado à luz dois filhos, Francisco, de um ano, e Tereza, de quatro meses. Após pouco tempo do nascimento da segunda herdeira, ela mostrou que está recuperada.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram perplexos com o abdômen de Thaila Ayala. "Que corpo é esse Senhor?! Depois de duas gestações estar assim, só digo uma coisa: PARA - BÉNS", escreveram. "Essa barriga é um insulto, muito gata", falaram outros.

Nas últimas semanas, a famosa precisou se isolar e se trancar em um local longe da família ao ficar doente. Na rede social, ela compartilhou o momento solitário. Vale lembrar que nos últimos meses, ela e Renato passaram por momentos tensos por conta de uma cirurgia de coração que Tereza precisou passar após diagnóstico na gravidez de CIV – comunicação interventricular.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Cirurgia da filha de Thaila Ayala e Renato Góes

Renato Góes e Thaila Ayala relembraram a cirurgia que a filha caçula, Tereza, realizou recentemente durante uma entrevista no programa Fantástico, da Globo. Os dois contaram que a herdeira nasceu com CIV – comunicação interventricular, que é quando existe um buraco entre as cavidades do coração, o que faz com que exista um desvio de parte do sangue e pode prejudicar a ida do sangue para os outros órgãos.

Tereza veio ao mundo de 39 semanas de gestação em um parto cesárea, operada com 2 meses de vida. A cirurgia é feita com a criança intubada e com o peito aberto. Na entrevista, Renato relembrou o susto que levou ao ouvir do médico sobre o quanto a cirurgia era invasiva. “O médico disse: 'É uma cirurgia pesada mesmo'. E também disse: 'É abrindo'. Eu passei um tempo sem ter coragem de falar para ela”, contou ele.

Apesar do desafio, Tereza teve uma boa reação durante a cirurgia e já teve alta hospitalar após 10 dias internada. Tanto que os pais só têm o que celebrar. “Toda essa dificuldade que passou para a gente, vamos valorizar as duas vidas [dos dois filhos]. E que a gente consiga ser sempre esses pais presentes”, disse o ator.