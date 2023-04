Claudia Raia flagra o filho caçula dormindo em pose fofíssima

Filho caçula de Claudia Raia explode o fofurômetro das redes sociais ao surgir dormindo em pose fofa

A atriz Claudia Raia (56) encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto do filho caçula, Luca, de 2 meses, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello (53). A artista flagrou o herdeiro dormindo em uma pose fofíssima em seu berço.

O bebê apareceu descansando envolto em um cobertor de pelinhos e usando macacão amarelo e luvas. Na legenda, a mamãe disse: “Ai que soninho”.

Luca é o filho caçula de Claudia Raia. Ele é fruto do casamento dela com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). A atriz também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

De cara lavada, Claudia Raia revela suco inusitado para problema: ''Batata doce com limão''

Adepta a um estilo de vida saudável, a atriz Claudia Raia, que está amamentando o filho Luca, de dois meses, compartilhou nesta terça-feira, 18, mais uma de suas dicas. Após falar que está comendo canjica para aumentar a produção de leite, a artista surpreendeu ao ensinar um suco inusitado para a um problema no estômago.

Sem maquiagem e ainda de camisola de amamentar, a famosa se gravou tomando o líquido ainda em jejum e explicou para que serve a combinação inesperada de batata-doce com limão.

"Eu to muito dicas com Claudia Raia, eu queria mostrar um suco pra vocês que eu to tomando toda manhã em jejum que é de batata doce com limão, quando que eu pude imaginar isso? Sabe o que significa esse suco? A substituição do omeprazol, é um suco pro estômago, olha que maravilhoso", contou ela.

"A internet tem dessas coisas né, gente? Eu fiquei sabendo na internet e eu to tomando já alguns dias, eu to sempre estranha do estômago assim e não é que faz efeito, olha, bom dia, dicas com Claudia Raia", brincou ao revelar seu novo remédio para queimação e dor no estômago.