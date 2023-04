Claudia Raia explode o fofurômetro com vídeo do filho dormindo: "Hora da naninha"

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro ao postar um vídeo do filho caçula, Luca, dormindo no seu colo

Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao compartilhar um novo vídeo com seu filho caçula, Luca (1 mês), fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a atriz aparece toda sorridente com o filho no colo, enquanto o balança para o fazer dormir. "Hora da naninha com a mamãe", se derreteu a artista na legenda da publicação.

+ Enzo Celulari se derrete ao mostrar momento fofo com o irmão: "Que amor"

Os internautas ficaram encantados com o registro, e encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que lindezas, meu Deus", disse a cantora Ivete Sangalo. "Ahh mudesus", escreveu a apresentadora Eliana. "Que amor", comentou a atriz Gloria Pires. "Perfeição! Lindos e plenos", falou a atriz Juliana Silveira.

Mais cedo, Claudia mostrou Luca dormindo no colo do pai. A famosa compartilhou uma foto cheia de amor dos dois nos Stories do Instagram, e se derreteu ao exibir seus amados para os fãs. Bem aconchegado no pai, Luca surgiu esbanjando fofura enquanto descansava com estilo, usando um macacão cinza. "Meus gatos", disse a famosa ao abrir sua intimidade.

Confira o vídeo de Claudia Raia com o filho caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Passeio com o filho

Ma última quinta-feira, 30, Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos com o filho caçula, Luca. A atriz aproveitou o dia ensolarado para passear com o filho, que aparece nas imagens dormindo em um canguru. Para o momento, a artista surgiu sem maquiagem e com os fios presos. "Dia de passear com a mamãe", disse ela na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!