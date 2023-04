Claudia Raia baba ao mostrar nova foto do filho dormindo com o pai: ''Meus gatos''

Com quase dois meses, filho de Claudia Raia, Luca, encanta ao surgir dormindo com Jarbas Homem de Mello

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao mostrar um novo clique de seu filho caçula, Luca, de quase dois meses, dormindo no colo do pai, o artista Jarbas Homem de Mello (53). Nesta terça-feira, 04, a famosa compartilhou uma foto cheia de amor dos dois e se derreteu ao exibir seus amados para os fãs.

Em seus stories, a dançarina mostrou o clique do herdeiro mais novo tirando uma soneca no peitoral de seu marido e babou pelo momento repleto de carinho.

Bem aconchegado no pai, Luca surgiu esbajando fofura enquanto descansava com estilo, usando um macacão cinza. "Meus gatos", disse a famosa ao abrir sua intimidade.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia impressionou ao exibir melhor os detalhes do enxoval luxuoso e personalizado que montou para o filho. Estilosa, mesmo sem maquiagem, ela deu um show de elegância ao aparecer com o pequeno em um canguru diferenciado.

Veja a foto publicada por Claudia Raia:

Claudia Raia mostra Luca com o pai e semelhança choca: ''O clone''

A atriz Claudia Raia encantou ao publicar novas fotos do marido, o artista Jarbas Homem de Mello, com o filho, Luca, de um mês de vida. No domingo, 19, a famosa exibiu um momento do esposo segurando o herdeiro e impressionou ao mostrar como eles são parecidos.

Nos registros compartilhados pela atriz, Jarbas apareceu segurando Luca bem próximo ao peito e a semelhança entre os dois logo foi percebida pelos internautas.

"Admirando meus meninos", escreveu Claudia Raia ao exibir o momento do herdeiro mais novo descansando com o pai.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo notaram a forte semelhança entre Luca e o ator. "Ele é muito a cara do pai o clone", falaram. "9 meses na barriga da mãe e nasce a cara do pai", brincou outro. "É a cópia do pai", disseram terceiros.

Veja as fotos de Jarbas Homem de Mello com Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)