Claudia Raia mostra Luca com o pai e semelhança choca: ''O clone''

Atriz Claudia Raia mostra Luca no colo de Jarbas Homem de Mello e semelhança entre os dois impressiona; veja

A atriz Claudia Raia (56) encantou ao publicar novas fotos do marido, o artista Jarbas Homem de Mello (53), com o filho, Luca, de um mês de vida. Neste domingo, 19, a famosa exibiu um momento do esposo segurando o herdeiro e impressionou ao mostrar como eles são parecidos.

Nos registros compartilhados pela atriz, Jarbas apareceu segurando Luca bem próximo ao peito e a semelhança entre os dois logo foi percebida pelos internautas.

"Admirando meus meninos", escreveu Claudia Raia ao exibir o momento do herdeiro mais novo descansando com o pai.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo notaram a forte semelhança entre Luca e o ator. "Ele é muito a cara do pai o clone", falaram. "9 meses na barriga da mãe e nasce a cara do pai", brincou outro. "É a cópia do pai", disseram terceiros.

Ainda neste sábado, 18, Claudia Raia encantou ao mostrar o filho mais novo dormindo em seu colo após amamentá-lo.

Veja as fotos de Jarbas Homem de Mello com Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia impressiona ao tirar leite durante treino na academia: "Otimizou o tempo"

Claudia Raiausou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar com seus seguidores um vídeo mostrando um pouco do seu treino.

No registro publicado no feed do Instagram, a atriz aparece na academia fazendo um exercício para os tríceps, enquanto usa um aparelho para tirar leite de um dos seios.

"Aqui é uma mãe de um recém-nascido, enquanto eu faço um tríceps, para ver se dá uma tonificada, eu tô com um chup chup no peito, tirando leite", disse a mamãe de Luca, que está com mês de vida.

Em seguida, Claudia também falou sobre o tornozelo machucado e mostrou que estava com gelo no local. "Temos aquele pezinho problemático da bailarina, com gelo. Aquele probleminha de sempre. Estamos aqui na luta", completou a artista, que ainda escreveu na legenda: "A bailaria que lute kkkkkkk."

Os fãs ficaram impressionados com o registro. "Otimizou o tempo", brincou uma seguidora. "Tu és incrível", comentou outra. "Coisa mais linda ver a vida real, sem maquiagem. Mulher linda!", falou uma admiradora.