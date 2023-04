Enzo Celulari se derrete ao mostrar momento fofo com o irmão: "Que amor"

Nas redes sociais, Enzo Celulari encantou os seguidores ao mostrar um momento fofo ao lado do irmão caçula, Luca

Enzo Celulari (25) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao surgir ao lado do irmão caçula, Luca, que completará dois meses de vida no próximo dia 11.

No feed do Instagram, o empresário e influenciador publicou dois registros com o menino, que é filho de Claudia Raia (56) e Jarbas Homem de Mello (53). Na primeira foto, ele aparece olhando para o irmãozinho, que está usando um look todo vermelho com alguns detalhes azul.

Depois, Enzo postou um vídeo em que aparece fazendo biquinho para Luca, que tenta fazer igual o irmão mais velho, e acaba mostrando a língua. Ao compartilhar os registros, o rapaz se derreteu: "Príncipe meu", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o lindo momento entre os dois. "Dois príncipes", disse uma fã. "Fofura máxima", escreveu outra. "Que fofinho", comentou uma seguidora. "Que amor. Que Deus abençoe vocês", falou mais uma.

Enzo Celulari solta a voz

O empresário Enzo Celulari mostrou que também leva jeito para ser cantor! Recentemente, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari (64) gravou um vídeo cantando a música Medo Bobo, do cantor Rubel, e encantou seus fãs. Em imagens preto e branco, o rapaz apareceu tocando violão e cantando os versos da canção.

