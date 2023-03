Enzo Celulari solta a voz e canta música de Rubel em novo vídeo: 'Lindo'

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari mostra o seu lado cantor em vídeo cantando a música 'Medo Bobo'

O empresário Enzo Celulari (25) mostrou que também leva jeito para ser cantor! Nesta segunda-feira, 13, o filho de Claudia Raia (56) e Edson Celulari (64) gravou um vídeo cantando a música Medo Bobo, do cantor Rubel, e encantou seus fãs.

Em imagens preto e branco, o rapaz apareceu tocando violão e cantando os versos da canção. Nos comentários, os fãs elogiaram a desenvoltura de Enzo.

“Afinadíssimo, deu um show”, disse um seguidor. “Sem comentários! Um lindo”, afirmou outro. “Que voz incrível. Ouviria você cantar por décadas”, comentou mais um.

Enzo Celulari celebra o mesversário de Luca

O empresário Enzo Celularifez uma homenagem carinhosa para o irmão caçula, Luca, neste sábado, 11. O bebê completou o seu primeiro mês de vida e apareceu em uma nova foto com o irmão mais velho.

Na foto, Enzo apareceu de roupão enquanto segurava Luca em seu colo. O bebê apareceu com os olhos bem abertos e com look fofo. Na legenda, o rapaz disse: “Adivinha quem está fazendo um mês hoje? Viva, Luca!”.

Enzo também tem duas irmãs, Sophia Raia, de 20 anos, e Chiara Celulari, de 1 ano.